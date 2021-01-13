المعجب يبحث تسريع إنجاز القضايا بدوائر النيابة العامة

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وتابع المعجب زياراته لعدد من دوائر النيابة في منطقة الرياض خلال الأيام القليلة الماضية، رافقه فيها وكيل النيابة العامة شلعان الشلعان وعدد من مسؤولي النيابة العامة. واستهل المعجب جولته الأسبوع الماضي بزيارة لدوائر النيابة العامة في محافظات الخرج والدلم والحوطة والحريق والأفلاج وثادق والمجمعة والغاط والزلفي وضرما والمزاحمية والقويعية والرين، واستكملها أمس بزيارة دوائر النيابة العامة في محافظات حريملاء ومرات وشقراء والدوادمي.كما التقى عدد من المراجعين واستمع لملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجه باتخاذ ما يلزم حيالها.
يذكر أن الزيارات تعد مرحلة أولى من جولات تفقدية مقبلة لدوائر النيابة العامة في منطقة الرياض وباقي مناطق المملكة، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للوقوف على جاهزية دوائر النيابة العامة والالتقاء بالمواطنين والمقيمين عن قرب والاستماع لشكاويهم وملاحظاتهم.
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