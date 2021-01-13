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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارتي الخدمات الاجتماعية والجمعيات والمؤسسات غير الربحية، مبادرة علاجية توعوية بمسمى «ممشى نقي» في بعض مسارات رياضة المشي في أحياء مكة المكرمة، بمشاركة برنامج مكافحة التدخين في صحة مكة، وجمعية كفى، وفريق منتهى، وفريق ألوان الفن التطوعي.

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