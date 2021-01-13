175 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 156 حالة

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وأوضحت الوزارة في بيانها أن نسبة حالات التعافي بلغت 97.73%، لافتة إلى إجراء 48,910 فحوصات مخبرية جديدة.ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باعتباره أهم وسيلة للوقاية من الفيروس، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
كما جددت الصحة التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض كورونا، أو مراكز تأكد التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس اب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة المستجدات، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.
- إجمالي الحالات 364,271
- النشطة 1954
- المتعافون 356,013
- الوفيات 6304
توزيع الحالات على المناطق:
- الشرقية: 45
- الرياض: 43
- مكة المكرمة: 43
- المدينة المنورة: 9
- عسير: 8
- نجران: 6
- القصيم: 5
- تبوك: 4
- الحدود الشمالية: 3
- جازان: 3
- حائل: 2
- الجوف: 2
- الباحة: 2
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