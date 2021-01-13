شكرا لقرائتكم خبر بدء القبول لدبلوم المحاسبة المالية بجامعة الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأوضحت الجامعة أن من شروط التقديم التفرغ الكامل للدراسة وفق الفترات الزمنية التي يتطلبها البرنامج، وألا تقل النسبة الثنائية عن 70% للدخول في المفاضلة، وألا يكون مضى على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها خمس سنوات.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة الباحة ممثلة في كلية المجتمع عن فتح باب القبول للدراسة في برنامج «دبلوم المحاسبة المالية» للطالبات أمس، وتستمر حتى السبت 3 / 6 / 1442هـ عن طريق البوابة الالكترونية للجامعة.وأوضحت الجامعة أن من شروط التقديم التفرغ الكامل للدراسة وفق الفترات الزمنية التي يتطلبها البرنامج، وألا تقل النسبة الثنائية عن 70% للدخول في المفاضلة، وألا يكون مضى على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها خمس سنوات.

كانت هذه تفاصيل خبر بدء القبول لدبلوم المحاسبة المالية بجامعة الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.