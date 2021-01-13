شكرا لقرائتكم خبر حملة للتعريف بلقاح كورونا في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت صحة جازان أن الحملة ستنفذ من خلال العديد من الشراكات المجتمعية، مع عدد من لجان التنمية الاجتماعية بالمنطقة، والجمعيات التطوعية بمشاركة 1451 متطوعا ومتطوعة من الممارسين الصحيين المسجلين على منصة التطوع الصحي، في عدد من الأسواق والمقاهي والحدائق والشواطئ والميادين العامة وأماكن التجمعات والمساجد والدوائر الحكومية والمهرجانات بجميع محافظات المنطقة.وبينت أن الحملة تأتي امتدادا للحملات التوعوية التي تطلقها وزارة الصحة منذ بدء الجائحة، حيث تهدف إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم، وإرشادهم للسلوكيات التوعوية السليمة التي تسهم في الوقاية والحد من انتشار الفيروس، حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.
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