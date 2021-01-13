شكرا لقرائتكم خبر 50 ألف مستفيد من خدمة استلام نسخة الحكم التنفيذية عبر «معين» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتيح الخدمة للمستفيد إمكانية استلام نسخة الحكم بعد تذييله بالصيغة التنفيذية أو بالصيغة النهائية، كما يمكن لأطراف الدعوى التحقق من صحة نسخة الحكم المستلمة بطريقة الكترونية وفق معايير دقيقة وعالية الجودة.وتوفر منصة معين متابعة حالة الطلب للخدمة عبر أيقونة طلباتي، إلى جانب تقديم إشعار لمقدم الطلب بشكل آلي ومباشر في حال الموافقة عليه أو رفضه، كما تتيح المنصة تنفيذ جميع إجراءات التسليم لنسخ الأحكام بشكل الكتروني متكامل.
يذكر أن منصة معين وفرت خدماتها، حرصا على تحقيق مستهدفات ديوان المظالم وفق رؤاه وتوجهاته التي تمت الموافقة عليها من المقام السامي التي تهدف إلى التحول الرقمي المتكامل، من خلال مخرجات قابلة للتطبيق، وتعزز من بيئة العمل القضائي نحو التقدم والتكامل الالكتروني.
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