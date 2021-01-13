شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل "أمير الفروسية " والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود عن عمر يناهز 84 عاما

- من أعرق ملاك الخيل في العالم ويمتلك عدة مزارع في أوروبا وأمريكا

- مؤسس ومالك مزرعة "جود مونت" لإنتاج الخيول العالمية

- "جودمونت " حصلت على لقب أفضل مزارع في العالم عام 2010م

- فاز حصانه "وورك فورس" بلقب أفضل حصان في أوروبا 2010

- صاحب الخيل الفائز بكأس دبي العالمي 2017

أعلن الديوان الملكي ، اليوم ، وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود وجاء في البيان الصادر عن صدر عن الديوان الملكي :انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الخميس الموافق 1 / 6 / 1442هـ.

والأمير خالد هو ابن أخ الملك عبد العزيز وزوج ابنته الجوهرة، (1937م - 2021م) ولد في الطائف، في عام 1937 ، ودرس التاريخ في أمريكا والرياض، عمل فترة في وزارة الشؤون الخارجية، ومارس الأعمال التجارية.

ويعد الأمير خالد بن عبد الله من أعرق ملاك الخيل في العالم ويمتلك عدة مزارع في أوروبا وأمريكا وهو مؤسس ومالك مزرعة جود مونت لإنتاج الخيول العالمية ويشارك باستمرار في البطولات الدولية وحققت جياده على مدى سنوات طويلة إنجازات متواصلة على المضامير الأوربية والأمريكية.

وفاز حصانه (وورك فورس) البالغ من العمر ثلاث سنوات بلقب أفضل حصان في أوروبا لعام 2010م عقب إحرازه المركز الأول في أكبر سباقات بريطانيا وفرنسا. كما نال حصان الأمير خالد فرانكل لقب أحسن حصان في القارة الأوروبية لعمر السنتين وفاز الحصان (ترنكو تايقر) بجائزة أحسن حصان على مستوى أوروبا لجميع أنواع الأجواء - الممطرة وغير الممطرة - لفئة الأربع سنوات فما فوق. مزارع جودمونت فارم حصلت على لقب أفضل مزارع في العالم لعام 2010م ومن المعروف أن جميع الخيول الخاصة للأمير خالد من إنتاج مزارعه إذ يملك أشهر وأفضل الفحول في العالم ، كما أنه صاحب الخيل الفائز بكأس دبي العالمي 2017 .