عملية نوعية لتثبيت العمود الفقري بمستشفى عسير المركزي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-13

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

‏‎نجح فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى عسير المركزي في إجراء عملية نوعية لمريضة تعاني من انزلاق غضروفي بين الفقرتين الرابعة والخامسة من الفقرات القطنية وتزحزح بين الفقرتين من الدرجة الثانية.

وأُجريت هذه العملية باستخدام جهاز الملاحة العصبية لتثبيت الفقرات، بقيادة الدكتور جهاد محمود بن أحمد استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى عسير المركزي وفريقه المساعد، بالإضافة للفريق الطبي المشارك المكون من الدكتور حسين أبو جميلة رئيس قسم العمليات والدكتور يوسف خوجة رئيس قسم التخدير والدكتورة زينب محمد.

وبيّن الفريق الطبي بأن هذا النوع من التكنولوجيا من شأنها تحسين دقة العملية ونتائجها وزيادة نسبة نجاحها، وهو المستخدم في أكثر المستشفيات تقدمًا، وبفضل الله تكللت العملية بالنجاح وإنهاء معاناة المريضة وخروجها من المستشفى خلال يومين من العملية.

