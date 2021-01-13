شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تشترط فحص كورونا للقادمين من السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أوضحت سفارة المملكة في واشنطن أن المواطنين المسافرين إلى الولايات المتحدة بدءا من تاريخ 26 يناير القادم يتوجب عليهم تقديم شهادة فحص بنتيجة سلبية لفايروس كورونا قبل موعد السفر بـ 3 أيام وذلك طبقا لاشتراطات السلطات الأمريكية.

يذكر أن السلطات الصحيّة الأمريكية أعلنت (الثلاثاء) أنّ المسافرين الراغبين بالتوجّه إلى الولايات المتّحدة جواً سيضطرون اعتباراً من 26 يناير الجاري لإبراز نتيجة فحص سلبية لكوفيد-19 للسماح لهم بالصعود على متن الطائرة،.

وقال مدير المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) روبرت ريدفيلد، إنّ الفحص يجب أن يجرى قبل ثلاثة أيام من موعد السفر على الأكثر، مشيراً إلى أنّه إذا كان هذا «الاختبار لا يقضي على جميع المخاطر، لكنّه عندما يقترن بفترة بقاء في المنزل وبالاحتياطات اليومية مثل وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي، فيمكنه أن يجعل السفر أكثر أماناً».

وتدخل هذه التدابير حيّز التنفيذ في 26 يناير، وتوسّع نطاق إجراءات سابقة كانت مفروضة على الوافدين من بريطانيا منذ ديسمبر، بعدما رُصدت على الأراضي البريطانية سلالة متحوّرة من فايروس كورونا أكثر قدرة على التفشّي.