شكرا لقرائتكم خبر جبل القمر في جدة وجهة الباحثين عن التخييم الشتوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تعود تسمية جبل القمر إلى تشابه تضاريسه مع بعض تفاصيل سطح القمر من ناحية تضاد الألوان والتضاريس بين صخور حالكة السواد، ورمال صارخة البياض، كما يحاط الوادي بطبيعة خلابة، بإطلالات جميلة، مع الإشارة إلى أنه امتداد صحراوي رحب لمحبي مغامرات المشي الطويل والتخييم.ويأتي تأمل عجائب الطبيعة سببا آخر للتوجه إلى وادي القمر؛ لأنه يمنح العيون منظرا رائعا لغروب الشمس، وتألقا مبهرا للقمر، ونافذة واسعة على نجوم تضيء سماء صافية في غالبية أيام السنة.
وتوجد خيارات متنوعة للباحثين عن رحلة أكثر جرأة بين الكثبان الرملية، والطرق الوعرة، والتخييم في الصحراء لعدة أيام، بين صخور سوداء محيطة بالرمال تمتد على مسافة أميال، وأوقات لمحبي مغامرات ركوب الدراجات الرباعية ،إلى جانب الكثير من النشاطات الأخرى الملائمة للعائلات والأطفال، مثل ركوب الجمال، وتسلق الجبال، وكرة القدم، وكرة الطائرة، وشد الحبل.
تتنوع الباقات والفعاليات؛ فلكل فعالية جدولها الزمني، وقوائم خدماتها، وأسعارها، وتتفق كلها على أنها جزء من موسم (شتاء السعودية) - (الشتاء حولك)، بفعالياته الـ300 المقدمة من 200 شركة، وينشط إلى 31 مارس، في 17 وجهة سياحية بالمملكة.
ماذا تتيح زيارة جبل القمر؟
- التسلق
- مكان مثالي لمراقبة غروب الشمس
- متعة تأمل النجوم
- إشعال النيران
- المبيت بمخيمات موقتة
كانت هذه تفاصيل خبر جبل القمر في جدة وجهة الباحثين عن التخييم الشتوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.