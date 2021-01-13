شكرا لقرائتكم خبر جبل القمر في جدة وجهة الباحثين عن التخييم الشتوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدرج جبل القمر الواقع بالقرب من عسفان بمحافظة جدة ضمن فعاليات سياحية تستمر إلى 31 مارس تحت مظلة موسم (شتاء السعودية) الذي تقدم خلاله 17 وجهة 300 فعالية ذات تنوع مكاني من قمم جبال إلى أعماق بحار، وتنوع مناخي من بارد إلى أجواء معتدلة، منها جبل جديب بتكويناته الصخرية الفريدة التي تبدو كنحت يدوي بشري قبل آلاف السنين.

تعود تسمية جبل القمر إلى تشابه تضاريسه مع بعض تفاصيل سطح القمر من ناحية تضاد الألوان والتضاريس بين صخور حالكة السواد، ورمال صارخة البياض، كما يحاط الوادي بطبيعة خلابة، بإطلالات جميلة، مع الإشارة إلى أنه امتداد صحراوي رحب لمحبي مغامرات المشي الطويل والتخييم.

ويأتي تأمل عجائب الطبيعة سببا آخر للتوجه إلى وادي القمر؛ لأنه يمنح العيون منظرا رائعا لغروب الشمس، وتألقا مبهرا للقمر، ونافذة واسعة على نجوم تضيء سماء صافية في غالبية أيام السنة.

وتوجد خيارات متنوعة للباحثين عن رحلة أكثر جرأة بين الكثبان الرملية، والطرق الوعرة، والتخييم في الصحراء لعدة أيام، بين صخور سوداء محيطة بالرمال تمتد على مسافة أميال، وأوقات لمحبي مغامرات ركوب الدراجات الرباعية ،إلى جانب الكثير من النشاطات الأخرى الملائمة للعائلات والأطفال، مثل ركوب الجمال، وتسلق الجبال، وكرة القدم، وكرة الطائرة، وشد الحبل.

تتنوع الباقات والفعاليات؛ فلكل فعالية جدولها الزمني، وقوائم خدماتها، وأسعارها، وتتفق كلها على أنها جزء من موسم (شتاء السعودية) - (الشتاء حولك)، بفعالياته الـ300 المقدمة من 200 شركة، وينشط إلى 31 مارس، في 17 وجهة سياحية بالمملكة.

ماذا تتيح زيارة جبل القمر؟