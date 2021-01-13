72 مليونا لتأهيل وصيانة أنفاق مكة

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وأوضح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، أن العقود المبرمة ستشمل عددا من الأنفاق والمواقف، التي جرى استلامها من مقاول وزارة المالية - المجموعة الرابعة -، وذلك ضمن خطة الأمانة للحفاظ على الأنفاق والمرافق العامة وصيانتها والمحافظة على سلامتها لتؤدي دورها بالشكل المطلوب، ولتحقيق أعلى مستوى من الخدمات البلدية.وأكد حرص الأمانة على تهيئة شبكة الأنفاق بمكة المكرمة على مدار الساعة وضمان جاهزيتها ورفع كفاءتها بصفة مستمرة، وتسهيل التنقلات المرورية والربط بين الأحياء السكنية والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، لافتا إلى إنجاز مشروعات مهمة في هذا المجال أسهمت في صيانة وتطوير الطرق والمرافق العامة بشكل عام، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام.
أعمال الصيانة تشمل:
- نفق الكدوة كدي
- نفق كدي المصافي
- بعض أنفاق الملك عبدالعزيز للمشاة
- مواقف الصفا بنفق المرور بالسوق الصغير
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