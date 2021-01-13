شكرا لمتابعة خبر عن مفاجأة لموظفي القطاع الخاص حال الوفاة: منح المعاش لأفراد العائلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يغفل الكثير من موظفي ‎القطاع الخاص بعض الأمور المتعلقة بالوضع النظامي لهم حال توفى الموظف الذي لديه اشتراك في التأمينات.

وتضمن الوضع النظامي: إذا توفي المشترك بعد ترکه العمل الخاضع للنظام يمنح أفراد عائلته، فإن معاش التقاعد اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة.

وينص النظام: إذا بلغت مدة اشتراك مورثهم " 120 " شهرا فعلية، أو إذا كانت له مدة اشتراك لا تقل عن " 60 " شهرا فإنه يحق لهم طلب ضم المدة الاعتبارية المكملة لمدة " 120 " شهرا، ويلتزم أفراد العائلة بدفع نسبة " 18% " عن كل شهر من أشهر المدة المضمومة دفعة واحدة أو بالتقسيط بواقع " 25% " من نصيب كل مستحق من أفراد العائلة.