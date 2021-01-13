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مفاجأة لموظفي القطاع الخاص حال الوفاة: منح المعاش لأفراد العائلة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يغفل الكثير من موظفي ‎القطاع الخاص بعض الأمور المتعلقة بالوضع النظامي لهم حال توفى الموظف الذي لديه اشتراك في التأمينات.

وتضمن الوضع النظامي: إذا توفي المشترك بعد ترکه العمل الخاضع للنظام يمنح أفراد عائلته، فإن معاش التقاعد اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة.

وينص النظام: إذا بلغت مدة اشتراك مورثهم " 120 " شهرا فعلية، أو إذا كانت له مدة اشتراك لا تقل عن " 60 " شهرا فإنه يحق لهم طلب ضم المدة الاعتبارية المكملة لمدة " 120 " شهرا، ويلتزم أفراد العائلة بدفع نسبة " 18% " عن كل شهر من أشهر المدة المضمومة دفعة واحدة أو بالتقسيط بواقع " 25% " من نصيب كل مستحق من أفراد العائلة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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