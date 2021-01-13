شكرا لمتابعة خبر عن ممرضة تروي تفاصيل إنقاذها حياة طفلتين من الغرق على شاطئ بيش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشفت ممرضة تفاصيل إنقاذها لطفلين من موت محقق، على شاطئ محافظة بيش بمنطقة جازان، الأسبوع الماضي.

وقالت "أسرار أبو راسين" لقناة " العربية " خلال توثيقي للرحلة في البحر مع الأجواء الجميلة والأمواج، لاحظتُ حركة غير طبيعية في البحر وأطفالا يتحركون مع الأمواج، وعلى الفور قفزت للبحر، وقمت بالسباحة، حتى استطعتُ إنقاذ الطفلتين بالتعاون مع رجال حرس الحدود، الذين بادروا بمساعدتي في عملية الإنقاذ".

أضافت الممرضة: "بدأت بالإسعافات الأولية، ومتابعة النبض والتنفس، وكانت إحدى الطفلتين غائبة عن الوعي، حتى استعادت التنفس لكلا الطفلتين بسملة (6) أعوام ودعاء (5)، ليتم بعد ذلك نقلهما بسيارة الإسعاف لمستشفى مسلية بمحافظة بيش، لإجراء الفحوصات اللازمة".

وتابعت: "بعدها رافقت الطفلتين في سيارة الإسعاف إلى أن تم إيصالهما للمستشفى، لم أنسَ دوري كأحد الكوادر الأساسية في وزارة الصحة، والحفاظ على صحة المواطن والمقيم، وأن العمل لا يمكن أن يختصر في مكان العمل، وإنما الواجب الإنساني لابد وأن يكون في كل مكان".