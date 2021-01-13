شكرا لمتابعة خبر عن الموت يغيب قائد عمليات القوات الخاصة في حادثة جهيمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

توفي اللواء الركن مظلي متقاعد محمد بن زويد النفيعي اليوم الأربعاء، في الرياض.

وتميزت رحلة النفيعي بالنجاح وإنجاز المهمات، وأبرزها إدارته لعمليات تطهير الحرم المكي أثناء " حادثة جهيمان " في عام 1400هـ، عندما كان يعمل ركن عمليات في قوة الأمن الخاصة آنذاك كوحدة من وحدات أمن وزارة الداخلية.

وولد النفيعي في مكة المكرمة 1364هـ، حيث عاش جزءً من طفولته في مكة المكرمة، والجزء الآخر ما بين محافظة الطائف ومدينة الرياض، والتحق بفصول الدراسة في المدرسة المحمدية في مكة المكرمة.

وانتقل إلى محافظة الطائف، التي أكمل فيها دراسته حتى تحصل على شهادة الصف الثاني متوسط من المدرسة الفيصلية الثانوية، وبعد ذلك تقدم إلى المدرسة العسكرية، وانتقل إلى العاصمة الرياض وأكمل فيها رحلته التعليمية حتى تحصل على الثانوية العامة في المدرسة العسكرية، وبعدها التحق بالكلية الحربية، وتخرجت فيها بشهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية.