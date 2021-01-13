شكرا لمتابعة خبر عن انخفاض في درجات الحرارة على معظم المناطق لمدة 5 أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، من مساء الخميس إلى الأثنين.

وذكرت أن المناطق التي تتأثر هي " تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، الأجزاء الشمالية لمنطقة المدينة المنورة حيث يتوقع أن تسجل درجات حرارة صفري تتراوح مابين الصفر المئوي 0 إلى 4 درجات مئوية.

كما توقعت أن يمتد التأثير إلى مناطق القصيم والرياض وشمال المنطقة الشرقية لتسجل درجات حرارة صفري مابين 4 إلى 8 درجات مئوية.