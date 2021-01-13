“الداخلية” تحذر المواطنين من السفر لعدد من الدول .. التفاصيل

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حذرت وزارة الداخلية المواطنين من السفر لعدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، وذلك إلحاقا للبيان الصادر بتاريخ 24 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 8 يناير 2021م بشأن السماح بالسفر خارج المملكة والقدوم إليها ابتداءً من تاريخ 18 / 8 / 1442هـ، الموافق 31 / 3 / 2021 م.

وأوضحت أن ذلك جاء حرصاً من الدولة على سلامة وأمن المواطنين الراغبين في السفر للخارج عند حلول موعد السماح بالسفر المشار إليه، وفي ظل الظروف الأمنية وحالات عدم الاستقرار السائدة في عدد من الدول، واستمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد – 19) وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس.

وأضافت أن الدول المعنية بالتحذير من السفر إليها هي ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، روسيا البيضاء، وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها.

ودعت المواطنين الموجودين، أو الذين قد يوجدون في هذه الدول مستقبلاً، للمبادرة بالتسجيل بشكل عاجل لدى سفارات المملكة هناك، وأهابت بهم توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشاراً للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أياً كانت وجهتهم.

Source akhbaar24.argaam

