إطلاق أولى مراحل مشروع نبض الخبر بالمنطقة الشرقية

اعلن وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، أولى مراحل مشروع نبض الخبر بالمنطقة الشرقية، والذي يتم تطويره بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد وزير الإسكان، أن المشروع الذي أعلن عنه اليوم بالتعاون مع وزير الثقافة، يهدف إلى رفع جودة الحياة في المنطقة وتوفير البيئة المناسبة لاحتضان الأنشطة الثقافية.

ويأتي المشروع ضمن إطار التعاون بين القطاع البلدي ومنظومة الثقافة وهيئة تطوير المنطقة، لينعكس على توفير البيئة الجاذبة للأنشطة الثقافية ورفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن.

ويهدف مشروع نبض الخبر لتأسيس حاضنة ثقافية للموهبين في قطاعات ثقافية كالمسرح والفنون الأدائية، والموسيقى، والفنون البصرية، والطهي، ويدعم ملف الخبر ضمن أفضل 100 مدينة عالميًّا.