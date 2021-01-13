«الموارد البشرية»: 13 خطوة لتنفيذ خدمة الموافقة على نقل تابع

أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التذكير بخطوات الاستفادة من خدمة الموافقة على نقل تابع.

وبينّت الموارد البشرية، عبر موقعها الإلكتروني، أن خدمة الموافقة على نقل خدمة تابع إحدى خدمات بوابة الأفراد الجديدة والتي تسمح للمستخدم (عمالة منشآت - وافدين، وافد خاص) بالموافقة أو الرفض على طلب نقل خدمة التابع دون الحاجة إلى زيارة مكتب العمل (الإجراء الحالي قبل الخدمة).

خطوات تنفيذ الخدمة

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طريقة وآلية الاستفادة من خدمة الموافقة على نقل تابع وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

- دخول المستخدم للنظام.

- الدخول عبى خدمة الموافقة على نقل خدمة تابع.

- النظام يقوم بعرض طلب نقل الخدمة الذي يحقق الشروط التالية:

حالة طلب نقل الخدمة في انتظار موافقة ولي أمر التابع

طلب نقل الخدمة فعال (لم يصل إلى تاريخ الانتهاء)

- يقوم المستخدم باستعراض بيانات طلب نقل الخدمة

- يتاح للمستخدم مراجعة طلب نقل الخدمة.

- اضغط على زر موافقة أو رفض وذلك للموافقة أو لرفض الطلب

- يقوم النظام بإظهار رسالة تأكيد للمستخدم لتأكيد تغيير حالة الطلب

- على المستخدم القيام بتأكيد الطلب.

- النظام يقوم بالتحقق من رمز أبشر للمستخدم.

- يقوم النظام بتعديل حالة طلب نقل الخدمة وحفظ البيانات حسب قواعد العمل.

- يمكن مراجعة الطلبات التاريخية لجميع التابعين من خلال سجل الطلبات التاريخية.

وأشارت وزارة الموارد البشرية إلى أنه في حالة عدم التجاوب حسب المدة المحددة يمكن المتابعة والتصعيد عبر خدمة صوتك مسموع ويمكن الوصول إليها بشكل مباشر من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا)

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