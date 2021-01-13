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«الداخلية» تحذر من السفر إلى 12 دولة لم تسيطر على كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - اشترطت الحصول على إذن مسبق

حذرت وزارة الداخلية المواطنين من السفر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على جائحة فيها.

جاء ذلك في ظل الظروف الأمنية وحالات عدم الاستقرار السائدة في عدد من الدول، واستمرار تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد - ١٩)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، بحسب بيان الداخلية.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الدول الآتية (ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، روسيا البيضاء) وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على جائحة كورونا فيها، محظور السفر إليها دون إذن مسبق.

وطالبت المواطنين المتواجدين أو الذين يتواجدون في هذه الدول مستقبلا، المبادرة بالتسجيل بشكل عاجل لدى سفارات المملكة هناك.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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