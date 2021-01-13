الكويت تشيع جثامين 13 أسيرًا استشهدوا في العراق قبل 30 عامًا

الرياض - محمد الوسيري - شيعت الكويت اليوم جثامين الـ13 من الأسرى والمفقودين، الذي استشهدوا في العراق قبل 30 عامًا، حيث تقدم المصلين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد العلي، ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي.

التعرف على هويات رفات شهداء الكويت

وكان وزارة الخارجية في الكويت قد أعلنت قبل أيام عن تحديد هويات الرفات الـ13 من خلال عملية الاستعراف بالتحليل الجيني للبصمة الوراثية الذي تقوم به الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية في الكويت على الرفات التي تم جلبها من العراق لينضموا إلى قائمة شهداء الكويت ممن سبق أن تم الإعلان عن التعرف على رفاتهم.

وبحسب صحيفة الأنباء الكويتية فإن أسماء الشهداء الـ13 هم:

1- الشهيد بدر حسين مراد الكندري

2- الشهيد سليمان كاظم قاطع علي طاهر

3- الشهيد طارق محمد أحمد عبدالله الياقوت

4- الشهيد عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالله الشويماني

5- الشهيد عبدالمهدي عبدالحميد محمد معرفي بهبهاني

6- الشهيد عيسى محمد زمان محمد

7- الشهيد كامل عبدالرحمن محمد ناصر الفايز

8- الشهيد محمد سعد مسعود الأحمد

9- الشهيد محمد صالح محمد سليمان المهيني

10- الشهيد مسفر شبيب محمد الدوسري

11- الشهيد مهدي حبيب علي زيد البلوشي

12- الشهيد مصطفى حسين أحمد محمد القطان

13- الشهيد يوسف زيد زامل سعود الزامل