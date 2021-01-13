شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة عسير: إغلاق الواجهة البحرية إجراء مؤقت لسلامة الزوار والمتنزهين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت أمانة عسير ممثلةً في بلدية الساحل الواجهة البحرية لرصد الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة، مؤكدة أن فترة الإغلاق حتى انتهاء أعمال المعالجة والصيانة السبت القادم، فيما ستُفتح مجدداً الأحد القادم.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إن إغلاق الواجهة البحرية هو إجراء مؤقت؛ حفاظاً على سلامة المرتادين نتيجة كمية الأمطار الكثيرة التي شهدها مركز الحريضة، مع تهيئة المرافق العامة للواجهة ومعالجة الأضرار والتأكد من التمديدات الكهربائية، موضحاً أن الواجهة البحرية تُعد معلماً سياحياً جاذباً للكثير من الزوار والمتنزهين، لهذا تحرص الأمانة على متابعة وصيانة مرافق الواجهة واكتمال الخدمات بها خصوصاً بعد هطول الأمطار، وأن الواجهة تخضع للصيانة الدائمة في فترات مجدولة، موجهاً تقديره لعموم الزوار لتعاونهم وإلزامهم، وأن قرار إغلاق الواجهة ومعالجة أضرار الأمطار جاء من أجلهم.

من جهته، أكد رئيس بلدية الساحل علي جلبان، أنه تم إغلاق الواجهة البحرية في الحريضة للتأكد من عدم تضرر التوصيلات والتمديدات الكهربائية، ونزح تراكم الطين، وتضرر البنية التحتية، وتلوث إمدادات المياه النظيفة بسبب الأمطار وحرصاً على المحافظة عليها، وضمان استمتاع الزوار بها، مشيراً إلى أن الواجهة تحظى بإقبال كبير من الزوار والمتنزهين وسط اكتمال منظومة الخدمات بها وأعمال النظافة والصيانة بمباشرة 300 عامل على فترات صباحية ومسائية.

ولفت جلبان إلى أنه سيتم في فترة الإغلاق متابعة الإضاءة ودورات المياه وري وتقليم المسطحات الخضراء وجميع مرافق الواجهة بشكل عام من خلال تسع فرق ميدانية مختصة، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية في الحفاظ على مرافق الواجهة البحرية. يُذكر أن أمانة عسير، عملت على تجهيز الواجهة البحرية بالحريضة ومتابعة اكتمال منظومة الخدمات بها وصيانة مرافقها باستمرار؛ نظراً لكثرة الزوار والمتنزهين، داعيةً الجميع للإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى عبر قنوات الأمانة عن طريق خدمة 940 لضمان بيئة صحية وسليمة.