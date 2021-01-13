أمر ملكي بتمديد خدمة أمين المنطقة الشرقية لأربع سنوات

صدر أمر ملكي بتمديد خدمة أمين المنطقة الشرقية فهد بن محمد الجبير لأربع سنوات.

من جانبه، عبر أمين المنطقة الشرقية فهد بن محمد الجبير، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ حيث عدّها وساما يعتز به.

كما أعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، ولصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمهما وتوجيهاتهما.

ورفع الجبير عن شكره وامتنانه لوزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل على حرصه واهتمامه على تحفيز وتشجيع منسوبي القطاع البلدي، داعيًّا الله أن يعينه على أداء عمله، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر.