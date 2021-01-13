الرياض وجدة تتصدران حالات التعافي من «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 156 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية والتي تصدرتها الرياض بتسجيل 35 حالة، وتلتها جدة بتسجيل 15 حالة، ومكة المكرمة بتسجيل 12 حالة.

فيما تعافى 5 في الدمام، 3 في المدينة المنورة وخميس مشيط والخبر والهفوف، 2 في خليص وعرعر وبريدة وأبوعريش وينبع والقطيف والخرمة ومهد الذهب والخرج والسحن والقريع.

وتعافت حالة واحدة في كل من: (بطحاء، بدر الجنوب، رفائع الجمش، عريعرة، الذيبية، سامودة، عقلة الصقور، العيدابي، حوطة سدير، البرك، الدرب، حائل، الطائف، أبها، نجران، المحاني، بيشة، مليجة، الظهران، بقيق، سبت العلاية، المندق، تبالة، الغزاله، المخواة، عيون الجواء، قصيباء، القيصومة، السعيرة، البدائع، العيون، الحناكية، المويه، أحد المسارحة، صامطة، بيش، تثليث، بلجرشي، الليث، الوجه، العلا، البكيرية، العيص، مركز حدود الحديثة، الحجرة، القرى، وادي الفرع، رجال المع، الحرث، الحمنة، ترج، المبرز، بللسمر، الجفر، البشائر).

وكشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة، وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 364271، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 356013.

اقرأ أيضًا:

وزارة الصحة: 4 وفيات جديدة بكورونا.. والإصابات 175 حالة