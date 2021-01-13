أمير تبوك يشيد بجهود «الإسكان» ودورها في تمكين المواطنين من تملك المساكن

نوه الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة تبوك، الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان لتمكين المواطنين والمواطنات من تملّك السكن، واهتمامها بتوفير الحلول السكنية المناسبة لهم، رافعا شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، على حرصهما ودعمها لقطاع الإسكان.

جاء ذلك خلال تدشينه أمس مشروع الإسكان بمحافظة تيماء، وتسليمه عددًا من وحدات المشروع لمستفيدي الإسكان بها، ضمن جولته التفقدية للمحافظة وتدشينه لمشاريعها التنموية التي تجاوز إجمالي تكلفتها الـ700 مليون ريال.

واستمع سمو أمير منطقة تبوك إلى شرح عن تفاصيل المشروع وما يضمه من وحدات سكنية ومواقع مخصصة للمرافق الخدمية، قدّمه مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس إسماعيل المسعودي، تضمن عرضًا لما يحتويه مشروع محافظة تيماء السكني الذي يقع على مساحة 641300م٢، ويتكون من 388 وحدة سكنية 376 أرضًا وقرضًا.

من جهته أكد مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة تبوك المهندس إسماعيل المسعودي، أن الوزارة تواصل جهودها وبرامجها لتحقيق أهدافها في دعم العرض وتمكين الطلب وتوفير السكن لجميع المواطنين بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، منوهًا بدعم سمو أمير تبوك لمشاريع وزارة الإسكان في المنطقة.

يذكر أن مشاريع وزارة الإسكان في منطقة تبوك بلغت ستة مشاريع تنوعت ما بين مشاريع تحت الإنشاء ووحدات جاهزة، توفر ما يزيد على 4800 وحدة سكنية، وهذه المشاريع هي: إسكان أملج - إسكان تيماء - بساتين تبوك - درة تبوك - إسكان تبوك - واحة تبوك، كما تشهد منطقة تبوك تخصيص خمس مخططات للأراضي السكنية توفر ما يزيد على 2000 أرض سكنية للمستفيدين، وهذه المخططات هي: أنوار القادسية - نجمة الوجه - إسكان تيماء - أصداف السلطانية - نورس الإسكان.