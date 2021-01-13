بدءًا من الخميس.. أمطار رعدية على 9 مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة من يوم الخميس إلى يوم السبت 1- 1442/6/3هـ.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن تتأثر مناطق مكة المكرمة والحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة وحائل، والقصيم، والرياض، وتبوك، والمنطقة الشرقية بأمطار تتفاوت بين المتوسطة إلى الخفيفة.

وأشار إلى انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة من مساء يوم غد الخميس إلى يوم الإثنين 1- 1442/6/5هـ.

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