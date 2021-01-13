3 مدن تتصدر إصابات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 364271، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 356013.

تصدرت الرياض قائمة المدن من حيث مسجلةً 38 إصابة جديدة؛ تلتها جدة بـ15 حالة، ثم مكة المكرمة 12 حالة حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

فيما تم تسجل 5 في الدمام، 3 في المدينة المنورة وخميس مشيط والخبر والهفوف، 2 في خليص وعرعر وبريدة وأبوعريش وينبع والقطيف والخرمة ومهد الذهب والخرج والسحن والقريع.

وسجلت كل من بطحاء، بدر الجنوب، رفائع الجمش، عريعرة، الذيبية، سامودة، عقلة الصقور، العيدابي، حوطة سدير، البرك، الدرب، حائل، الطائف، أبها، نجران، المحاني، بيشة، مليجة، الظهران، بقيق، سبت العلاية، المندق، تبالة، الغزالة، المخواة، عيون الجواء، قصيباء، القيصومة، السعيرة، البدائع، العيون، الحناكية، المويه، أحد المسارحة، صامطة، بيش، تثليث، بلجرشي، الليث، الوجه، العلا، البكيرية، العيص، مركز حدود الحديثة، الحجرة، القرى، وادي الفرع، رجال ألمع، الحرث، الحمنة، ترج، المبرز، بللسمر المبرز، الجفر والبشائر حالة إصابة واحدة.

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