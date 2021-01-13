لأول مرة بالمنطقة.. مستشفى عسير يجري عملية نوعية لتثبيت العمود الفقري

‏‎نجح فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى عسير المركزي في إجراء عملية نوعية لمريضة تعاني من انزلاق غضروفي بين الفقرتين الرابعة والخامسة من الفقرات القطنية وتزحزح بين الفقرتين من الدرجة الثانية.

أجريت هذه العملية باستخدام جهاز الملاحة العصبية لتثبيت الفقرات بقيادة الدكتور جهاد محمود بن أحمد، استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري ورئيس قسم جراحة المخ والاعصاب بمستشفى عسير المركزي وفريقه المساعد، بالإضافة إلى الفريق الطبي المشارك المكون من الدكتور حسين أبوجميلة، رئيس قسم العمليات والدكتور يوسف خوجة، رئيس قسم التخدير والدكتورة زينب محمد.

وبين الفريق الطبي بأن هذا النوع من التكنولوجيا من شأنها تحسين دقة العملية ونتائجها وزيادة نسبة نجاحها وهو المستخدم في أكثر المستشفيات تقدمًا، تكللت العملية بالنجاح وإنهاء معاناة المريضة وخروجها من المستشفى خلال يومين من العملية.