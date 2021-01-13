السديس يوجه بتوظيف أحدث التقنيات في صناعة كسوة الكعبة المشرفة

‎وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتوظيف الذكاء الاصطناعي، وأحدث الأدوات التقنية في صناعة كسوة الكعبة المشرفة، وعرض مقتنيات معرض عمارة الحرمين الشريفين، والاهتمام بإقامة المعارض والمتاحف الداخلية والخارجية التي تبرز الدور والجهود والخدمات التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، للحرمين الشريفين وقاصديهما من زوار ومعتمرين.

‎كما أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بأن وكالة الرئاسة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف قطعت شوطاً كبيرا في عمليات التطوير، وتحديث ماكينات الخياطة والتطريز بمجمع الكسوة، وفي طريقة عرض آثار الحرمين الشريفين، فيجب أن تستمر عمليات التطوير والتحديث وفق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- وبما يتوافق مع رؤية المملكة (٢٠٣٠).

‎وقال الشيخ السديس خلال لقائه وكيل الرئيس العام لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف عبدالحميد سعيد المالكي ومنسوبي الوكالة: «يجب أن نقتدي بنظرة سمو ولي العهد الأمين وإعلانه عن مشروع (ذا لاين) والاستفادة من الذكاء الاصطناعي ووسائل التقنية في إيجاد بيئة متناغمة مع توجه العالم نحو الثورة التقنية، ويكون لدينا وسائل حديثة يتحكم فيها الذكاء الاصطناعي والتقنية في صناعة كسوة الكعبة وعرض مقتنيات معرض عمارة الحرمين، الوسائل التي تجعلنا نصل إلى العالم أجمع لنعرفهم بقيمة تراثنا وتاريخنا وحاضرنا».

‎وذكر الشيخ السديس أن حكومة المملكة العربية السعودية توفر جميع الإمكانيات التي من خلالها نستطيع أن نحول الحلم إلى واقع، سائلا الله -عز وجل- أن يحفظ هذا الوطن الغالي وقيادته الرشيدة.

وحضر اللقاء مدير عام مكتب الرئيس العام الأستاذ بدر آل الشيخ، ومساعد مدير عام مكتب الرئيس العام ومدير الإدارة العامة للموارد البشرية الأستاذ عمر بن عبدالعزيز الحميدي، ومدير إدارة السكرتارية بمكتب الأستاذ عبدالله السويح، والوكيل المساعد لشؤون المعارض والمتاحف المهندس ماهر منسي الزهراني، ومدير الإدارة العامة للمعارض والمتاحف الأستاذ سطام المطرفي، ومساعد مدير الإدارة العامة للمعارض والمتاحف الأستاذ أيمن الشريف، ومدير إدارة الإنتاج بمجمع الملك عبدالعزيز الأستاذ علي معشي، ومدير معرض عمارة الحرمين الأستاذ بندر الشهري، ووكيل مدير معرض عمارة الحرمين الأستاذ حامد الثبيتي، ومساعد مدير الإدارة العامة للمجمع للشؤون الهندسية الأستاذ محسن الصبان، ومدير العلاقات الأستاذ رائد اللحياني.

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