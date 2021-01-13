النائب العام يزور دوائر النيابة في 17 محافظة بالرياض

قام النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بزيارات متتابعة لعدد من دوائر النيابة في منطقة الرياض خلال الأيام القليلة الماضية، رافقه فيها وكيل النيابة العامة، الشيخ شلعان الشلعان، وعدد من مسؤولي النيابة العامة.

استهل «المعجب» جولته الأسبوع الماضي بزيارة دوائر النيابة العامة في محافظات الخرج والدلم والحوطة والحريق والأفلاج وثادق والمجمعة والغاط والزلفي وضرما والمزاحمية والقويعية والرين، واستكملها اليوم بزيارة دوائر النيابة العامة في حريملاء ومرات وشقراء والدوادمي. واطلع النائب العام، خلال الزيارات، على سير العمل في هذه الدوائر، وناقش مع المسؤولين الخطط والآليات التي تضمن تسريع إنجاز القضايا، عملا بتوجيهات القيادة، وحثهم على مضاعفة الجهود، لتطوير أعمال النيابة العامة، تحقيقا لمستهدفات «رؤية المملكة 2030».

كما التقى عددا من المراجعين، واستمع لملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجه باتخاذ ما يلزم حيالها. يذكر أن الزيارات تعد مرحلة أولى من جولات تفقدية مقبلة لدوائر النيابة العامة في منطقة الرياض وباقي مناطق المملكة، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده للوقوف على جاهزية دوائر النيابة العامة، والالتقاء بالمواطنين والمقيمين عن قرب، والاستماع لشكاواهم وملاحظاتهم.