شكرا لقرائتكم خبر عن ثلوج على مرتفعات تبوك غداً وانخفاض الحرارة بالشرقية السبت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد ، عن انخفاض في درجات الحرارة مصاحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للغبار والاتربة على معظم مناطق المملكة من مساء يوم الخميس إلى يوم الأثنين 1- 1442/6/5هـ

يبدأ تأثيرة مساء اليوم الخميس على مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل والأجزاء الشمالية للمدينة المنورة وتسجل الحرارة درجات تتراوح من صفر إلى 4 درجات ، كما لا يستبعد سقوط الثلوج على مرتفعات تبوك (اللوز – علقان – الظهر ) يوم الخميس .

ويتوقع أن تمتد تأثير انخفاص درجات الحرارة إلى يوم السبت على مناطق الرياض والقصيم وشمال المنطقة الشرقية ، لتسجل الحرارة درجان من 4- 8 درجات مئوية .