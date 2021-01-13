شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يشدد على سرعة انجاز القضايا في الدوائر النيابية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بزيارات متتابعة لعدد من دوائر النيابة في منطقة الرياض خلال الأيام القليلة الماضية، رافقه فيها معالي وكيل النيابة العامةالشيخ شلعان الشلعان وعدد من مسؤولي النيابة العامة.

وبدأ المعجب جولته التفقدية الأسبوع الماضي بزيارة لدوائر النيابة العامة في محافظات الخرج والدلم والحوطة والحريق والأفلاج وثادق والمجمعة والغاط والزلفي وضرما والمزاحمية والقويعية والرين.

واستكملها اليوم بزيارة دوائر النيابة العامة في محافظات حريملاء ومرات وشقراء والدوادمي.

واطلع خلال هذه الزيارات على سير العمل في دوائر النيابة العامة في محافظات المنطقة، وناقش مع المسؤولين الخطط والآليات التي تضمن تسريع إنجاز القضايا عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله، وحثهم على مضاعفة الجهود لتطوير أعمال النيابة العامة تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

كما التقى عدد من المراجعين واستمع لملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجه باتخاذ ما يلزم حيالها.