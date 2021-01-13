حالة الطقس غدًا.. زخات أمطار وارتفاع درجات الحرارة نسبيًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-13

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توقع مركز طقس العرب أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة غدًا في المملكة ليصبح الطقس دافئًا نسبيًا في أجزاء مختلفة من البلاد، يميل للحرارة على سواحل البحر الأحمر وتهامة جازان والباحة وعسير ومناطق الحجاز.

حالة الطقس غدًا

كما توقع المركز وجود فرصة لهطول زخات أمطار بأجزاء من الجوف والحدود الشمالية وتبوك قد يصحبها الرعد أحيانًا، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة في مختلف المناطق تنشط على أجزاء من تبوك بحيث تثير الغبار والأتربة.

حالة الطقس ليلًا

ومن المتوقع أن يكون الطقس باردًا بوجه عام، ومعتدلًا على سواحل البحر الأحمر وغرب المملكة، كما وتستمر الفرصة لهطول زخات من الأمطار على أجزاء من الجوف والحدود الشمالية وأجزاء من غرب منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، قد تطال بعض سواحل البحر الأحمر مع ساعات بعد منتصف الليل والفجر، وتكون الرياح معتدلة السرعة في مختلف المناطق.

