فيديو.. ضبط مواطن و3 يمنيين تشاجروا بالأسلحة البيضاء في الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

ألقت الجهة المختصة في شرطة الرياض القبض على مواطن وثلاثة من الجنسية اليمنية دخلوا في مشاجرة جماعية بسبب خلاف بينهم.

تفاصيل مشاجرة الرياض

وقالت الداخلية في بيان لها بحسب سناب الوزارة : ‏إشارة إلى أحد مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه مجموعة أشخاص حدث بينهم شجار واعتداء باستخدام الأسلحة البيضاء، فقد أسفرت إجراءات الاستدلال البحثية والتحريات من قِبل الجهة المختصة في شرطة منطقة الرياض من تحديد هويات أطراف المشاجرة والقبض عليهم، وهم: مواطن وثلاثة أشخاص من الجنسية اليمنية بسبب خلاف بينهم وتم إيقافهم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية.