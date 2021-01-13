إعلان BMW الجديد يثير الجدل بسبب تعمده إبعاد العملاء الأكبر سنًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-13

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أثارت شركة BMW الألمانية العملاقة غضب سائقي السيارات من خلال مقطع فيديو تسويقي مثير للجدل أثار الانتقادات بسبب سخريته من العملاء المسنين وتعمده تهميشهم.

ويرى البعض أن ذلك قد يؤثر على المبيعات، حيث انتقل المستهلكون إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليقولوا إنهم أخذوا الإهانات بصفة شخصية ولن يشتروا سيارة BMW أخرى.

فحوى إعلان BMW الجديد

ويؤجج إعلان BMW الجديد الصراع بين الأجيال، ويصور المواليد بين الأعوام 1946 إلى 1964 على أنه جيل غاضب ضيق الأفق ولا يستمع إلا لنفسه بل ويدين أيضًا الأفكار الحديثة، ويقول الإعلان: يكاد يكون من المستحيل التحدث إلى مواليد هؤلاء الجيل.

ويسلط إعلان BMW الجديد الضوء على نظام iDrive الذكي عالي التقنية من BMW في سيارتها الكهربائية الجديدة iX الرياضية متعددة الاستخدامات، لكنه بدلًا من ذلك أثار غضب وتحير المستهلكين الذين تساءلوا عما تسعى شركة السيارات العملاقة إلى تحقيقه من خلال تقويض تراثها ومهاجمة أسطول سياراتها الأسطورية التي ساعدت في تعزيز نجاح الشركة.

وعلق أحدهم: يبدو الأمر وكأنهم يكرهون الأشخاص الذين يمتلكون إحدى سياراتهم القديمة.

وتم نشر مقطع الفيديو لـ إعلان BMW الجديد على موقع الشركة الإلكتروني ومشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك منصات تويتر ويوتيوب، وردت الشركة على هذه الانتقادات بتبرير واهٍ قائلة: هذا المقطع مخصص لبعض الأسواق العالمية ولا يتم عرضه في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة.

ومع ذلك، يبدو أن البيان يتعارض مع حقيقة كون إعلان BMW الجديد مطروحًا باللغة الإنجليزية باللهجتين الأمريكية والبريطانية، كما أنه معروض على منصة تويتر التي يتابعها الأشخاص حول العالم وخاصة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.



