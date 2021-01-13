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تصريح مثير للجدل لرئيس Signal: التطبيق لن يحل محل WhatsApp

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-13

تصريح مثير للجدل لرئيس Signal: التطبيق لن يحل محل WhatsApp

قال إنه يقدم سيناريو مختلفًا وليس بديلًا

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قال بريان أكتون، الرئيس التنفيذي لتطبيق Signal، إن هناك متسعًا لتطبيقي WhatsApp و Signal، متابعًا: لكن في الواقع ليس لدي رغبة في القيام بكل الأشياء التي يقوم بها تطبيق WhatsApp.

ووفقًا لموقع TechCrunch التقني فقد صرح أكتون قائلًا إنه يتوقع أن يعتمد الناس على Signal للتحدث مع العائلة والأصدقاء المقربين، لكنهم في الوقت نفسه سيستمرون في التحدث إلى أشخاص آخرين عبر WhatsApp.

تصريح مثير للجدل لرئيس Signal: التطبيق لن يحل محل WhatsApp

وقد شارك أكتون في تأسيس واتساب ثم باعه إلى فيسبوك مقابل 22 مليار دولار في عام 2014، ثم غادر الشركة في عام 2017.

وقد ارتفعت تنزيلات تطبيق المراسلة المشفرة Signal منذ أن أعلنت شركة واتساب المنافسة أنها ستجعل المستخدمين يشاركون بعض البيانات الشخصية مع الشركة الأم فيسبوك ومع ذلك فقد توقع الشريك المؤسس لكلا التطبيقين أن Signal لن يحل محل WhatsApp.

قال براين أكتون لموقع TechCrunch إن التطبيقين لهما أغراض مختلفة، متابعًا: ليس لدي رغبة في القيام بكل الأشياء التي يقوم بها واتساب على الرغم من أنه لم يحدد الميزات في الواتساب التي لا يخطط لتكرارها.

تصريح مثير للجدل لرئيس Signal: التطبيق لن يحل محل WhatsApp

وأضاف: أرغب في منح الناس خيارًا وليس بديلًا، تطبيق سيجنال هو سيناريو يركز على الخصوصية وعدم بيع بيانات المستخدمين أو عرض إعلانات داخل التطبيق.

ارتفاع تنزيلات Signal بعد تحديث WhatsApp الجديد 

وفي المقابل، كان قد أعلن واتساب في 6 يناير أنه سيغير شروط الخدمة لإجبار المستخدمين على مشاركة بعض البيانات الشخصية، بما في ذلك أرقام الهواتف والمواقع مع فيسبوك، وبعد هذا الإعلان تم تنزيل Signal ما يقرب من 7.5 مليون مرة على متجري آبل وقوقل، وشهد أيضًا تيليجرام تنزيلات وصلت إلى 25 مليون مستخدم جديد.

تصريح مثير للجدل لرئيس Signal: التطبيق لن يحل محل WhatsApp

 

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