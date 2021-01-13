أسعار البنزين الجديدة لشهر يناير بالسعودية

اعتبارا من صباح اليوم الاثنين سيتم العمل بأسعار البنزين الجديدة داخل المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت شركة أرامكوا النفطية عن أسعار الوقود الجديدة الخاصة بشهر يناير الجاري، حيث يأتي الإعلان عن الأسعار الجديدة عقب المراجعة الدورية الشهرية.

وجاءت الأسعار الجديدة للوقود لشهر يناير بارتفاع طفيف عن الشهر المنقضي ديسمبر حيث بلغ سعر البنزين 91 قيمة 1.62 ريال بدلا من 1.44 ريال بزيادة 15 هللة.

أسعار البنزين لشهر يناير 2021

بنزين 91 بسعر 1.62 ريال.

ينزين 95 بسعر 1.75 ريال