أسعار البنزين الجديدة لشهر يناير بالسعودية

اعتبارا من صباح اليوم الاثنين سيتم العمل بأسعار البنزين الجديدة داخل المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت شركة أرامكوا النفطية عن أسعار الوقود الجديدة الخاصة بشهر يناير الجاري، حيث يأتي الإعلان عن الأسعار الجديدة عقب المراجعة الدورية الشهرية.
وجاءت الأسعار الجديدة للوقود لشهر يناير بارتفاع طفيف عن الشهر المنقضي ديسمبر حيث بلغ سعر البنزين 91 قيمة 1.62 ريال بدلا من 1.44 ريال بزيادة 15 هللة.
أسعار البنزين لشهر يناير 2021
- بنزين 91 بسعر 1.62 ريال.
- ينزين 95 بسعر 1.75 ريال
أسعار منتجات الوقود الأخري لكل لتر:
- ديزل بسعر 0.52 ريال
- الكيروسين بسعر 0.70 ريال
- غاز البترول المسال 0.75 ريال
كما شددت وزارة التجارة على أهمية التزام محطات بيع المحروقات بالتسعيرات الجديدة لشهر يناير ، مشيرة الى أستمرار الفرق الرقابية الميدانية حملاتها التفتيشية بكافة أنحاء المملكة، يشار أن يتم تعديل أسعار الوقود وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه بالمملكة، كما أن الأسعار مرتبطة التغيرات في أسعار التصدير من السعودية إلى الخارج.
جدير بالذكر أن عمليات المراجعة الدورية لأسعار البنزين ومنتجات الطاقة كانت تتم بشكل ربع سنوي ويم تغييرها إلى شهري، حيث يتم الإعلان عنها في اليوم العاشر من كل شهر ويتم العمل بها يوم الحادي عشر.