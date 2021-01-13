حساب المواطن يرد على عدم إيداع الدفعة 38 وتعويضات للمستفيدين بشرط

حساب المواطن، أحد البرامج التي وضعتها الحكومة بالمملكة العربية السعودية من أجل الارتقاء بالمستوي المعيشي للأسر، والأفراد المستقلين، حيث تم إطلاق البرنامج عام 2017، ويتم يوم العاشر من كل شهر إيداع المبلغ النقدي المحدد للدعم في حساب المستفيدين من البرنامج بعد ثبوت الأهلية.

الاعتراض على عدم إيداع الدفعة 38

وقد كشف برنامج حساب المواطن عن الإجراء الذي يمكن اتباعه في حال عدم صرف الدفعة 38 الخاصة بشهر يناير 2021، في حال ثبوت الأهلية والاستحقاق للمستفيد والخاصة بالدفعة الحالية من البرنامج، وهو كالتالي:

يتم الاتصال بالبنك والتأكد من عدم إيداع الدفعة بالفعل.

يتم طلب كشف حساب من البنك.

يتم الانتظار5 أيام من تاريخ إيداع الدفعة ومن ثم تقديم طلب الاعتراض عن طريق الخطوات التالية:

يتم الدخول على الموقع الرسمي للبرنامج www.ca.gov.sa

قم بالنقر على أيقونة “الدفعات المالية” ومن ثم النقر على دفعة لم تستلم ويجب إرفاق كشف الحساب.د

تعويضات حساب المواطن

كشف البرنامج أن إجمالي المستفيدين من الدفعة 38 بلغ عددهم 10.7 ملايين مستفيد مستوفين لمعايير الاستحقاق، وقد تم إيداع 1.9 مليار ريال دفعة شهر يناير في حساب المستفيدين، فيما وقد بلغت قيمة التعويضات المدفوعة بأثر رجعي نحو 15 مليون ريال، ويذلك يبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة من البرنامج للدفعات السابقة 653 مليـون ريال.

التسجيل في حساب المواطن برقم الهوية

قامت خدمة لمستفيدين بالرد على استفسار أحد المواطنين حول إمكانية التسجيل في حساب المواطن، بأنه يتم مراجعة الضوابط بشكل دوري، حيث أنه تم إيقاف التسجيل في البرنامج منذ الدفعة 28 لشهر مارس 2020، وكانت المملكة العربية السعودية قد اتخذت مجموعة من الضوابط الجديدة للبرنامج ومنها تعليق استقبال طلبات جديدة، والفرد المستقل.

ضوابط حساب المواطن الجديدة 2021