“صوتك مسموع” رقم تليفون حساب المواطن للشكاوي

صوتك مسموع خدمة إلكترونية أطلقها برنامج حساب المواطن للتواصل مع خدمة العملاء، وتهدف هذه الخدمة إلي خدمة المستفيدين من البرنامج وتقديم كافة الطلبات والخدمات بسرعة، وقد شهد محرك البحث جوجل عدد من عمليات لبحث الخاصة بالدفعة 38 من حساب المواطن.

الاعتراض على الدفعة 38

يرغب الغير مؤهلين للاستحقاق لدفعة يناير 2021 في تقديم طلب الاعتراض على حساب المواطن، وقد اتاح البرنامج عدد من القنوات التي يمكن لمستفيدي البرنامج التواصل من خلالهاـ ووف نقدم لك عزيزي القارئ كافة القنوات الرسمية لخدمة عملاء حساب المواطن ومواعيد العمل الرسمية.

تليفون حساب المواطن

يمكن التواصل مع خدمة العملاء يوميا على مدار الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت من خلال الاتصال من أي جوال على الرقم 19912 من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساءا، من أجل الاستفسار عن الدفعات وتقديم الشكاوى الخاصة بأهلية استحقاق دعم حساب المواطن.

صوتك مسموع

يمكنكم الاستفادة من خدمة صوتك مسموع الإلكترونية في تقديم الشكاوى والاعتراضات الخاصة بحساب المواطن، وذلك عبر الدخول إلى الموقع الرسمي لخدمة صوتك مسموع، وسوف تحصل على الرد السريع على طلبك، ولدخول منصة خدمة صوتك مسموع حساب المواطن، وقد أعلن البرنامج عن اتاحة تقديم شكوى على مبلغ الاستحقاق للمسجلين.

حساب خدمة المستفيدين على تويتر

يمكنكم الاستفسار على أي شئ خاص ببرنامج المواطن عبر الدخول إلى موقع التغريدات القصيرة تويتر والدخول إلى حساب حساب المواطن وكتابة أي استفسار خاص بكم وسوف يقوم الحساب بالرد عليكم، حساب المواطن تويتر

البوابة الإلكترونية لحساب المواطن

يمكن لمستفيدين البرنامج والذين لم يتم الصرف لهم تقديم اعتراض على الدفعة 38 من خلال الدخول إلى البرنامج والضغط على الدفعات المالية والنقر على اعتراض ولكن يجب أرفاق مستند كشف حساب من البنك وذلك في حالة ثبوت الأهلية للدفعة الحالية.