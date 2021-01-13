شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من الخطوط السعودية بشأن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعلت شركة الخطوط الجوية السعودية، مع شكوى عميل من ارتفاع أسعار تذاكر درجات الضيافة لبعض الرحلات.

وأوضحت الشركة أن أسعار الرحلات تختلف باختلاف الإمكانيات ودرجة الخدمة، مبينة أنه عند الحجز المبكر يحصل العميل على أفضل الأسعار.

وكان العميل استفسر عبر حساب الشركة، أن سعر تذاكر درجات الضيافة لرحلات " الرياض وأبها " ارتفعت من 668 ريالا إلى 871 ريالا، كما حدث نفس الأمر للرحلات الخاصة بجدة وأبها، حيث ارتفعت من 487 ريالا إلى 598 ريالا، فيما تساءل عن السبب وتاريخ اعتماد هذه الأسعار الجديدة.