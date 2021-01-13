شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير الصحة: نسعى لتوفير اللقاحات في جميع مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الأربعاء، أن الوزارة تسعى إلى توفير اللقاحات في جميع مناطق المملكة.

وقال الدكتور توفيق الربيعة، لدى حضوره تدشين أمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان لمجموعة من المشاريع الصحية في المنطقة، أننا ننتظر توريد كميات إضافية حتى يتم توزيع الجميع، وهناك تدقيق على جودة كل اللقاحات التي تدخل المملكة.