شكرا لمتابعة خبر عن "الحبيب" يدعو الآباء والأمهات للصلاة أمام أطفالهم في مرحلة الطفولة المبكرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه استشاري الطب النفسي، الدكتور طارق الحبيب، عدة نصائح تتعلق بتكوين الشعور الديني عند الطفل.

وذكرت أن الشعور الديني لدى الأطفال يتكون عن طريق الملاحظة والتقليد للوالدين، لذلك دعا إلى التركيز على أهمية القدوة وأثرها في غرس المعاني الدينية كالصلاة.

وأكد أنه من المهم في مرحلة الطفولة المبكرة أن تصلي الأم أمام أطفالها أو يصلي الزوجان معًا أمام أطفالهم ليشاهدوهما ثم يقلدوهما.