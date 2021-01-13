شكرا لمتابعة خبر عن "الداخلية" تجدد التنبيه بعقوبات مخالفة التجمعات لأكثر من 50 شخصًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نبهت وزارة الداخلية للعقوبات التي يتم تطبيقها في حالة التجمعات للأغراض الاجتماعية، كالعزاء والحفلات ونحوها، لأكثر من (50) شخصًا.

وأكدت أن مخالفة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد في هذه التجمعات يستوجب فرض غرامات على المسؤول تتراوح في المرأة الأولى 40 ألف ريال و80 ألف ريال في المرة الثانية، ومضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول للنيابة العامة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة.

وأضافت أنه يتم معاقبة الحضور أو الداعين للحضور بغرامة تصل إلى 5 آلاف في المرة الأولى، و10 آلاف في المرة الثانية، والإحالة للنيابة العامة في المرة الرابعة.