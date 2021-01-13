شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شروط استخدام خدمة إدخال التيار الكهربائي للمنازل دون صكوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح مدير الإدارة العامة للطاقة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، المهندس ماهر فلاتة، أمس الثلاثاء، شروط الاستفادة من خدمة إدخال التيار الكهربائي للمنازل دون صكوك.

وقال المهندس ماهر فلاتة، خلال حديثه لبرنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية"، أن هناك آلية للحصول على الخدمة، وهي التقدم بطلب للأمانة وهي الجهة المختصة، ثم تقوم الأمانة والبلدية بالتأكد من عدم وجود تعديات وتقييم حاجة مقدم الطلب للمنزل.

وأشار "فلاتة" إلى أن تقييم الحاجة للمنزل يخضع لعدة ضوابط، أبرزها عدم وجود صك مسجل باسم مقدم الطلب، وألا يكون مقدم الطلب لديه عداد كهرباء، وألا يكون موقع المنزل معرضا للخطر.