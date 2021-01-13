شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأمير الوليد بن طلال يحتفل بافتتاح مقر روتانا الجديد في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

احتفل الأمير الوليد بن طلال مع رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، بافتتاح مقر روتانا الجديد في الرياض

ونشر "آل الشيخ" مقطع فيديو وهو يشارك الأمير وليد مظاهر الاحتفال بالمقر الجديد، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة روتانا، سالم الهندي.

وأكد "آل الشيخ" ان الحفل كان من مراسم افتتاح المقر الجديد لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات في الرياض.