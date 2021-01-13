شكرا لمتابعة خبر عن أمانة عسير وبلدياتها تواصل جهودها في نزح مياه الأمطار برفع 18 ألف طن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

تواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها جهودها في نزح ورفع مياه الأمطار التي تشهدها المنطقة هذه الأيام مع متابعة توقعات الأرصاد للحالة المطرية على المنطقة ومحافظاتها.

وفي ذات السياق، أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أنه مع متابعة توقعات الطقس فإن الأمانة وبلدياتها تعمل على الحد من الآثار والتداعيات التي قد تنتج عن موجات الأمطار والسيول في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، حيث تم تنفيذ خطة عمل محكمة تزامنًا مع هطول الأمطار لنزح المياه المتجمعة إلى جانب إعداد خطط للطوارئ، ورفع استعداد البلديات لاحتواء مياه الأمطار من خلال العديد من المعدات والمضخات والآليات المتنوعة والكوادر البشرية والفرق الراجلة مع مشاركة الوكالات والإدارات الإشرافية المختصة، مؤكدًا أن عمليات نزح المياه جاءت تفعيلاً لخطة العمل الاستباقية التي وضعتها الأمانة لعموم بلدياتها مسبقاً استعداداً لموسم الأمطار التي تضمنت رفع الجاهزية لأي طارئ ومضاعفة الجهود وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان التعامل السريع والفعال وقت الحالة المطرية، إلى جانب سرعة مباشرة الإدارات المختصة بالأمانة والبلديات لحالات تصريف مياه الأمطار التي شهدتها مدن ومحافظات المنطقة، مع إزالة التجمعات المائية في المواقع غير المخدومة بشبكات التصريف من خلال الآليات والمعدات والقوى البشرية، مطالباً بمتابعة تشغيل مشاريع تصريف المياه، والتأكد من أداء العبارات الصندوقية والمفتوحة ومضخات الأنفاق، ونشر مضخات شفط المتنقلة والآليات والمعدات في الأماكن الحرجة، مع أهمية التفاعل السريع مع البلاغات التي تتلقاها غرفة عمليات الأمانة.

وأضاف الحميدي أن أعمال نزح المياه تمت في فترات مسائية وصباحية بمشاركة الكوادر البشرية والمضخات والمعدات المتنوعة والآليات الخاصة بمسح الرمال ورفع الأحجار، مشيرًا إلى أن فرق الأمانة وبلدياتها باشرت رفع مياه الأمطار والكنس اليدوي وإزالة الرمال والأحجار التي خلفتها الأمطار والعمل بالسرعة القصوى وعلى مدار الساعة والاستعداد التام بما يضمن تنفيذ الخطة دون قصور والاستجابة لما يرد من بلاغات، مؤكدًا أن الأمانة وبلدياتها نزحت ما يقارب ١٨ ألف طن من مياه الأمطار مع بداية الحالة المطرية في مواقع متفرقة بمشاركة ١٧٧ فرقة ميدانية تابعة للأمانة، مشيرًا إلى أن أعمال النزح مستمرة وهي محل متابعة مستمرة في الكثير من المواقع.

الجدير بالذكر، فإن الأمانة خصصت وسيلةً لرفع الملاحظات وتلقي البلاغات عبر ٩٤٠، وإعداد التقارير الخاصة بذلك على مدار الساعة للحد من الآثار والتداعيات التي قد تنتج عن موجات الأمطار والسيول في مختلف مدن ومحافظات ومراكز منطقة عسير.