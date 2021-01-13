شكرا لمتابعة خبر عن 62 جولة على الصيدليات الخاصة لمراقبة المكملات الغذائية بحفر الباطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فاطمه الرويلي (صدى):

نفذت صحة حفر الباطن 62 جولة تفتيشية الأسبوع الماضي استهدفت الصيدليات الخاصة في المحافظة، لمراقبة تسعيرة المكملات الغذائية المعتمدة من وزارة الصحة والدعاية والإعلانات المضللة.

وتستمر المديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن في الجولات التفتيشية على جميع الصيدليات الخاصة للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية التي وردت في الأنظمة الصحية المطبقة في المملكة ومراقبة أسعار الأدوية والمكملات الغذائية.