شكرا لمتابعة خبر عن أمانة عسير: إغلاق الواجهة البحرية إجراء مؤقت للحفاظ على سلامة الزوار والمتنزهين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

أغلقت أمانة عسير ممثلةً في بلدية الساحل الواجهة البحرية لرصد الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة، مؤكدةً في الوقت نفسه أن فترة الإغلاق ستستمر إلى يوم السبت القادم حتى انتهاء أعمال المعالجة والصيانة، وستُفتح مجددًا بإذن الله يوم الأحد الموافق ١٤٤٢/٦/٤.

‏وفي ذات السياق، قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إن إغلاق الواجهة البحرية هو إجراء مؤقت؛ حفاظًا على سلامة المرتادين نتيجة كمية الأمطار الكثيرة التي شهدها مركز الحريضة مع تهيئة المرافق العامة للواجهة ومعالجة الأضرار والتأكد من التمديدات الكهربائية، موضحًا أن الواجهة البحرية تعد معلمًا سياحيًا جاذبًا للكثير من الزوار والمتنزهين لهذا تحرص الأمانة على متابعة وصيانة مرافق الواجهة واكتمال الخدمات بها خاصةً بعد هطول الأمطار، مشددًا على أن الواجهة تخضع للصيانة الدائمة في فترات مجدولة، موجهًا تقديره لعموم الزوار لتعاونهم والتزامهم وأن قرار إغلاق الواجهة ومعالجة أضرار الأمطار جاء من أجلهم.

بدوره، أكد رئيس بلدية الساحل علي بن جلبان أنه تم إغلاق الواجهة البحرية في الحريضة للتأكد من عدم تضرر التوصيلات والتمديدات الكهربائية، ونزح تراكم الطين، وتضرر البنية التحتية، وتلوث إمدادات المياه النظيفة

بسبب الأمطار وحرصاً على المحافظة عليها وضمان استمتاع الزوار بها، مشيرًا إلى أن الواجهة تحظى بإقبال كبير من الزوار والمتنزهين وسط اكتمال منظومة الخدمات بها وأعمال النظافة والصيانة بمباشرة ٣٠٠ عامل على فترات صباحية ومسائية، لافتاً إلى أنه سيتم في فترة الإغلاق متابعة الإضاءة ودورات المياه وري وتقليم المسطحات الخضراء وجميع مرافق الواجهة بشكل عام من خلال تسع فرق ميدانية مختصة، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية في الحفاظ على مرافق الواجهة البحرية.

الجدير بالذكر، فإن أمانة المنطقة عملت على تجهيز الواجهة البحرية بالحريضة ومتابعة اكتمال منظومة الخدمات بها وصيانة مرافقها باستمرار؛ نظرًا لكثرة الزوار والمتنزهين، داعيةً الجميع للإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى عبر قنوات الأمانة عن طريق خدمة ٩٤٠ لضمان بيئة صحية وسليمة.