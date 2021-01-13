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الوزير «الراجحي» يبحث ملفات العاملين في القطاع الخاص

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الرياض - محمد عبدالله - خلال زيارته إلى مقر اللجان العمالية

أعرب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، عن سعادته بزيارة مقر اللجنة الوطنية للجان العمالية، مشيرًا إلى أنها من ركائز سوق العمل .

وقال الراجحي، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «سعدت اليوم بزيارة مقر اللجنة الوطنية للجان العمالية ولقاء ممثليها، ومناقشة أهم المواضيع المتعلقة بالعاملين في القطاع الخاص. أشكر لهم جهودهم المميزة، وهم –بلا شك– ركيزة من ركائز سوق العمل السعودية. تمنياتي لهم بمزيد من التوفيق والنجاح».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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