«اليماني»: 4 مكاسب لتحويل مجمع مستشفيات المدينة إلى مدينة طبية

عدَّد رئيس مجلس إدارة تجمع المدينة المنورة الصحي الدكتور محمود اليماني؛ المكاسب المترتبة على تحويل مستشفيات المدينة المنورة إلى مدينة طبية، موضحًا أن هذه الخطوة ستمكنها من التوسع في تقديم خدمات الرعاية التخصصية للمواطنين والمقيمين، وتسهل سرعة الحصول على الخدمات، وتحقق المزيد من التطور، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

وأوضح اليماني أن المدينة الطبية بسعة إجمالية 1246 سريرًا (المستشفى العام بسعة 500 سرير، ومستشفى النساء والولادة والأطفال بسعة 500 سرير، ومجمع الأمل للصحة النفسية بسعة 246 سريرًا)، مع عدد من المباني المختلفة الأخرى المرتبطة بالمشروع من إسكان وخدمات مساندة.

ورفع اليماني خالص الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين على موافقة مجلس الوزراء على تحويل مجمع مستشفيات المدينة المنورة إلى مدينة طبية، وفقًا لأعلى المواصفات والمعايير والمتطلبات الطبية والفنية والتقنية التخصصية.

وأعرب اليماني عن شكره وتقديره أمير المنطقة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، على دعمه ومتابعته القطاع الصحي بالمنطقة، كما أعرب عن شكره وتقديره دعم وزير الصحة لمشاريع المنطقة وبرامجها التحولية، مؤكدًا اهتمام الدولة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، بتوفير رعاية طبية وفق أرقى المعايير لأهالي وزوار المدينة المنورة.