أمير الحدود الشمالية يستقبل وزير الصحة ويشيد بتوفير لقاح كورونا

استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بمكتبه بمحافظة رفحاء اليوم، وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة؛ يرافقه عدد من المسؤولين في الوزارة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة المشروعات التي تخص وزارة الصحة، وبحث عدد من الأمور ذات العلاقة بالشأن الصحي.

ونوَّه أمير منطقة الحدود الشمالية بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، للقطاع الصحي، وحرصهما على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، ورعاية أكبر حملة تحصين في تاريخ المملكة ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد–19، وتوفير اللقاحات للجميع.

وأشاد الأمير فيصل بالنقلات النوعية في الخدمات الصحية التي تمَّت بدعم القيادة الرشيدة، والمنهجية العملية لفريق العمل بقيادة معالي وزير الصحة، وحرص القائمين على الشؤون الصحية بالمنطقة.

من جانبه أعرب وزير الصحة عن شكره أمير منطقة الحدود الشمالية على متابعته القطاع الصحي بالمنطقة.

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